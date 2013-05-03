إنهاء "أزمة أوراسكوم" يدفع سوق مصر للاستقرار

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب طفيفة خلال جلسات الأسبوع الماضي، مدعومة بعدد من الأخبار الإيجابية خاصة ما يتعلق منها باستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى ما تم إعلانه بشأن قرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وإنهاء أزمة شركة أوراسكوم مع مصلحة الضرائب المصرية.

وقال خبراء ومتعاملون في السوق إن هذه الأحداث الإيجابية صاحبتها موجة شراء قوية من قبل المستثمرين المصريين، حيث استقر المؤشر الرئيسي للبورصة فوق مستوى 5200 نقطة، لتنهي السوق جلسات الأسبوع في المربع الأخضر.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات لـ "العربية نت"، إن أداء السوق على مدار الجلسات مر بمرحلة تذبذب مع ميل ناحية الارتفاع في ختام جلسات الأسبوع وسط تقلص الضغوط البيعية في ظل ضعف للقوي الشرائية، ما يعد استمرارا لذات الاتجاه العرضي للبورصة الذي تمر به مؤخراً، مشيراً إلى أن الأداء قد تأثر بمتغيرات عدة على رأسها إقرار قانون ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة، وحسم ملف أوراسكوم للإنشاء ضريبياً، بالإضافة إلى إلغاء صفقة هيرمس – كيو انفست.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، بما يعادل 0.42%، مرتفعاً من مستوى 357.1.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 358.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات فقد تمكنت من تحقيق ارتفاعات طفيفة، حيث أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 51 نقطة تعادل ما يقرب من 1% مرتفعاً من مستوى 5225 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 5276 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 3 نقاط تعادل 0.6% بعدما ارتفع من مستوى 448 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 451 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي أضاف نحو 6 نقاط بما يعادل 0.8% مرتفعاً من مستوى 747 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 753 نطقة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وأشار عادل إلى حدوث استقرار نسبي في مستويات السيولة السوقية خلال التداولات، ما يشير إلى وجود ترقب حذر لدى المتعاملين، مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين، وأضاف: " جاء تطور ملف تسوية «OCI» مع مصلحة الضرائب، بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة انعشت التعاملات في نهاية الاسبوع".

وأكد أن البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم متغير جديد لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر واعتبر استقرار الاوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي بمثابة العامل الداعم نحو قدرة البورصة علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية مشيرا الي انة يمكن القول ان البورصة لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري للمتعاملين و اضاف قائلا " مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق و هو ما يمكن ان يدخلنا في اتجاة عرضي ضيق اذا لم تتحسن السيولة اكثر "

وأوضح أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات ) يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية بالاضافة إلي أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير الى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا

وقال إن إعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة مؤكدا على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

ورجح عادل استمرار الاتجاة العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة و تراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة والقوى الشرائية في التعاملات، وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة.

