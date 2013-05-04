مؤشرات الأسهم الأميركية تسجل أعلى مستوى في تاريخها

سجل مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بورز للاسهم الأميركية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة الجمعة مع صعود المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت 1 بالمئة، بعد تقرير أظهر زيادة أقوى من المتوقع للوظائف، وهو ما خفف القلق من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 142.38 نقطة أو 0.96 بالمئة إلى 14973.96 نقطة، بعد أن اخترق اثناء التعاملات حاجز 15000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 16.83 نقطة، أو 1.05 بالمئة، ليغلق على 1614.42 نقطة، بعد أن اخترق أثناء الجلسة حاجز 1600 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا مرتفعا 38.01 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 3378.63 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب قوية مع صعود داو جونز 1.8 بالمئة وستاندرد اند بورز 2 بالمئة وناسداك 3 بالمئة.