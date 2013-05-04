مكاسب الذهب تهوي بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية

بددت أسعار الذهب مكاسبها المبكرة خلال تعاملاتها أمس الجمعة، متجهة نحو الهبوط، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع معدل التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر أبريل الماضي.

وتراجع سعر الذهب في السوق الفورية إلى 1455,90 دولار للأوقية (الأونصة)، بانخفاض نسبته 0,4% ، بعد أن سجل خلال الجلسة سعراً أعلى عند 1460,11 دولار للأوقية، وكان المعدن النفيس قد ارتفع قبل صدور بيانات التوظيف الأميركية في وقت سابق إلى 1487,80 دولار للأوقية. وجاءت هذه الارتفاعات بسبب استمرار تصفية مراكز في صناديق المؤشرات، حيث لا يثق المستثمرون في أن زيادة الطلب الفعلي في الآونة الأخيرة ستكون كافية لدفع الذهب نحو 1500 دولار للأوقية، وهو مستوى لم يبلغه منذ أوائل الشهر الماضي.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1% إلى 24,03 دولار للأوقية والبلاتين 0,6% الى 1502,49 دولار للأوقية



