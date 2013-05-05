سهم أرابتك يخالف اتجاه سوق دبي الصعودي رغم قوة الأرباح

خالف سهم شركة أرابتك اتجاه سوق دبي الصعودي وسجّل خسائر، على الرغم من الأرباح القوية التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الجاري، وما أعلنته اليوم من حصولها على عقد بقيمة 243 مليون درهم من شركة إعمار العقارية.

وتكبد السهم خسائر بنسبة 0.47%، ووصل لمستوى 2.12 درهم، مقلصاً من خسائره حتى منصف التعاملات والتي كانت بحدود 0.57%.

وحقق سوق دبي المالي مكاسب في نهاية تعاملات اليوم وصلت إلى 1.88%، ووصل المؤشر لمستوى 2168 نقطة، بتداولات تجاوزت 719 مليون درهم.

وأعلنت أرابتك اليوم عن فوزها بعقد من شركة إعمار العقارية لإنشاء وتشطيب 253 فيلا سكنية بقيمة 243 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 66 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال مشروع Casa في مجمع المرابع العربية, خلال الربع الثاني من العام الجاري لتنتهي خلال 16 شهراً.

وكانت أرابتك أعلنت الخميس الماضي عن أرباح الربع الأول، حيث هبطت أرباحها الفصلية بنحو 26%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 62.5 مليون درهم على خلفية ارتفاع التكاليف.

وفاقت الأرباح رغم تراجعها متوسط التوقعات بكثير التي كانت عند حوالي 36 مليون درهم.