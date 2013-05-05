هيئة أسواق المال توافق رسمياً على إدراج بنك وربة

وافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية رسمياً على إدراج بنك وربة في سوق الكويت للأوراق المالية كأول شركة يتم إدراجها تحت مظلة قانون هيئة أسواق المال والشروط الجديدة للإدراج.

وشدّدت المصادر على أن شروط الإدراج وآلياته وكذلك المعايير التي تعتمدها هيئة السوق مختلفة عن المعايير التي كانت سائدة لسنوات طويلة تحت لجنة السوق وفي عهد الإدراجات الشهير الذي ملأ السوق بعشرات الشركات التي لم تصمد مع أول هبوب رياح الازمة المالية.، بحسب "القبس" الكويتية.

وحذرت مصادر معنية من شركات تعلن الى مساهميها أنها قدمت أوراق الادراج الى الجهات الرقابية، وأن تلك الجهات هي السبب في التأخير علماً بأن بعض الشركات المساهمة العامة التي قدمت أوراقها لديها مثالب قانونية تحول دون إدراجها.

وتؤكد المصادر أن الجهات الرقابية أبلغت كل جهة بالمثالب التي لديها والمحاذير التي تمنع الإدراج، وعليها أن تكون شفافة مع مساهميها وصادقة مع نفسها.

وسيتعين على مجلس إدارة بنك وربة مباشرة إجراءات الادراج في البورصة خلال الــ45 يوماً المقبلة وتحديد يوم الادراج والتنسيق مع ادارة البورصة في ذلك.

وكان تم تأسيس بنك وربة بموجب مرسوم أميري. وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار %24 من إجمالي الاسهم، وتم توزيع %76 على كافة المواطنين الكويتيين بالتساوي.

وقد تم تسجيل بنك وربة في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بتاريخ 2010/4/5.