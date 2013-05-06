الدولار ينجح في المحافظة على مكاسبه مقابل الين

ارتفع الدولار مقابل الين يوم الاثنين، ليحافظ على مكاسبه التي حققها أواخر الأسبوع الماضي، إثر بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأميركية، وهو ما خفف بواعث القلق بشأن التوقعات حول أضخم اقتصاد في العالم.

وزاد التوظيف أكثر من المتوقع في أبريل نيسان، وظهر أن بيانات الشهرين السابقين كانت أقوى من التقديرات الأولية. وبحسب البيانات الصادرة يوم الجمعة تراجعت البطالة إلى 7.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2008.

وتقدم الدولار 0.1 بالمئة إلى 99.13 ين، بعد أن ارتفع واحدا بالمئة يوم الجمعة.

وتراجع الدولار الإسترالي إثر بيانات أظهرت انخفاضا مفاجئا لمبيعات التجزئة في مارس آذار لكن مبيعات الربع الأول من العام زادت أكثر من المتوقع وبنسبة بلغت 2.2 بالمئة على أساس فصلي.

ولامس الدولار الإسترالي 1.0270 دولار أمريكي بعد صدور البيانات وبلغ أحدث سعر له 1.0285 دولار بانخفاض 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وهبطت العملة 0.2 بالمئة مقابل الين إلى 101.93 ين. وتتحول الأنظار حاليا إلى قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة يوم الثلاثاء.