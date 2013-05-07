السعودية تقترب من فتح سوق الأسهم للأجانب مباشرة

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ، الثلاثاء، إن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة.

ولم يحدد آل الشيخ جدولاً زمنياً لتفعيل هذا الإجراء، لكنه أضاف خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب.

ولا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية، وأيضاً من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.

وقال آل شيخ إن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار (وتعزيز) صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب.

وأضاف أن "سوق الأسهم في المملكة تعاني من زيادة المضاربة، كلما زاد حجم المضاربة كلما زاد التلاعب ومخالفة النظام".

وتبلغ مساهمة الأفراد في التداول اليومي بالسوق السعودية نحو 93 بالمئة.