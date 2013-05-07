بورصة "وول ستريت" ترتفع إلى مستوى قياسي جديد

ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأميركية إلى مستوى إغلاق قياسي جديد فوق 1600 نقطة مساء أمس، معززا المكاسب التي حققها يوم الجمعة مع ارتفاع أسهم المؤسسات المالية بعد تسوية بين بنك أوف أميركا وشركة إم.بي.آي.ايه.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 5.07 نقطة أو 0.03%، إلى 14968.89 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.09 نقطة أو 0.19%، إلى 1617.51 نقطة، بحسب وكالة رويترز.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14.34 نقطة أو 0.42%، إلى 3392.97 نقطة.