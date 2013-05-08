اليوان الصيني يواصل الارتفاع أمام الدولار

سجل اليوان الصيني مستوى قياسياً في ارتفاعه أمام الدولار الأميركي يوم الأربعاء بعد بيانات تجارية أظهرت نموا فاق التوقعات للصادرات الصينية.

وأظهرت أرقام من إدارة الجمارك أن صادرات الصين قفزت 14.7 بالمئة في أبريل/ نيسان عن مستواها قبل عام، في حين نمت الواردات بنسبة 16.8 بالمئة، مما جعل البلاد تسجل فائضا تجاريا بلغ 18.16 مليار دولار على مدى الشهر، مقارنة مع عجز تجاري بلغ 823 مليون دولار في مارس/ آذار.

ومع توقعه فيما يبدو أن بيانات التجارة ستدفع اليوان للارتفاع حدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متوسط نطاق سعر صرف اليوان عند أعلى مستوى على الإطلاق، مرتفعا بشدة عن المتوسط الذي حدده يوم الثلاثاء.

وسجل السعر الفوري للعملة الصينية 6.1424 يوان مقابل الدولار، وهو مستوى قياسي مرتفع وظل قريبا من ذلك المستوى في منتصف جلسة التداول.