مساهمو المتكاملة السعودية يطلبون الحماية والتعويض الفوري

طالب المتحدث باسم المساهمين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة إبراهيم الهدهود، بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها في الشركة، إثر صدور قرار سامٍ بإلغاء ترخيص الشركة وتصفيتها خلال ستة أشهر.

وشدد الهدهود على أنهم كانوا ضحية وتم التغرير بهم، مضيفاً في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق السعودية، "مع الأسف لقد تم التغرير بنا، فنحن مظلومون، ليس لدينا ذنب في الموضوع، فالقضية بين مؤسسي الشركة، وهيئة سوق المال، وهيئة الاتصالات والتجارة، وليست لنا علاقة بالأمر".

وقال "قمت بزيارة جميع الدوائر المعنية بحقوقنا كمساهمين، ومن بينها شركة المتكاملة، وتحدثت مع المسؤولين، واطلعت على الأوراق التي تثبت موقف الشركة السليم، ورغم ذلك فوجئت بصدور قرار التصفية".

واتهم الهدهود هيئة سوق المال قائلاً "إذا كانت الهيئة تعلم وضع الشركة، فلماذا من الأساس يتم إدراجها في السوق وتداول أسهمها"، مطالباً بحماية المساهمين الصغار من التلاعب بأموالهم والتعويض الفوري لهم.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت أمس صدور قرار ملكي بإلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وتصفيتها خلال فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، على أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

يذكر أن هيئة السوق المالية أوقفت التداول على أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة الأربعاء 6 فبراير الماضي، بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات سلطان المالك، إنه تم تشكيل لجنة من المقام السامي، وتم اختيار الهيئة عضواً فيها، وسيعقد اجتماع قريب مع اللجان المشتركة ما بين وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وهيئة سوق المال، وسيكون التركيز في المقام الأول على إعادة أموال المساهمين غير المؤسسين بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتعويض على الخسائر فسوف يحدد ذلك خلال الاجتماع.

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي محمد العمران أن مجلس إدارة المتكاملة، على الرغم من المهل التي أعطيت له من قبل الجهات المعنية، إلا أنه ماطل في علاج مشكلاته، مضيفاً أن التصفية حسب توقعه الشخصي ستنتهي قبل الستة الأشهر.

وقال: "إذا كانت الأوضاع طبيعية يمكن أن يباع السهم بـ19 ريالاً، لكن هناك لا قدر الله مفاجآت أو أمور غير معروفة تغير من هذا السعر"، مشيراً إلى أن أنظمة الأسواق العالمية في حال تصفية الشركات، تشدد على أن تكون التصفية حسب القيمة السوقية للشركة.

من جهته أكد المتحدث باسم هيئة سوق المال عبدالله القحطاني، أن جميع الشركات الداخلة في السوق تخضع لقواعد التسجيل والإدراج ولائحة طرح الأوراق المالية، موضحاً في تعليقه على إلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات (المتكاملة) وتصفيتها، أن أي مساهم يرى أن هناك ضرراً وقع عليه من هيئة سوق المال، جراء تصفية مساهمة الشركة، فحق التقاضي مكفول له، وإذا حكم القضاء فالكل سينصت.

وشدد على أن تطوير أنظمة سوق المال مستمر، ولعل آخرها كان قبل أشهر حيث تم تطوير كامل لقواعد التسجيل.

