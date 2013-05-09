بورصة مصر تتجاهل ارتفاع الاحتياطي وتتأثر بخفض التصنيف الائتماني

أنهت البورصة المصرية تعاملات، الخميس، على تباين طفيف، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين والمتعاملين المصريين والعرب، في حين شهدت مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة ارتفاعاً محدوداً.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن الأخبار السلبية التي شهدها السوق اليوم، خاصة ما يتعلق منها بخفض التصنيف الائتماني لمصر، دفع المستثمرين إلى التوجه نحو البيع، ما دفع المؤشرات إلى التراجع، فيما فشل ما أعلنه البنك المركزي المصري أمس، بشأن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي في دفع البورصة للصعود.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، أعلنت اليوم أنها خفّضت التصنيف الائتماني لمصر، للمرة الرابعة إلى ccc+/c ، بسبب ما سمّته استمرار الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي للبلاد، وبنظرة مستقبلية سلبية.

وتمكّن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 0.5 مليار جنيه، تعادل 0.12% بعدما ارتفع من مستوى 363.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس مقابل 364.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، أن حجم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، ارتفع بنحو مليار دولار، بنهاية شهر إبريل، ليصل إلى 14.426 مليار دولار، خلال شهر إبريل الماضي، بعد أن بلغت أرصدتها 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ 5 أشهر.

وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم شركة أوراسكوم تيلكوم لحين الرد على استفساراتها بشأن ما نشره أحد الموقع الإلكترونية بخصوص توقف المفاوضات مع الحكومة الجزائرية وعملية طرح الجيل الثالث من شبكات الهاتف المحمول بالجزائر، وذلك مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% مضيفاً نحو نقطة واحدة بعدما ارتفع من مستوى 5403 نقاط لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5404 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.21% مضيفاً نحو نقطة واحدة بعدما ارتفع من مستوى 455 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 456 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقالت مديرة التداول بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن البورصة لم تكد تتعافي بعد إعلان التعديل الوزاري قبل يومين، حتى جاء خبر خفض التصنيف الائتماني لمصر ليدفع السوق للعودة إلى الأداء العرضي.

وأوضحت أن عمليات البيع المكثف التي قام بها المستثمرون العرب والمصريون دفعت السوق نحو الارتداد وتحقيق تراجعات طفيفة، متوقعة استمرار السوق في الأداء العرضي لحين ظهور أخبار إيجابية جديدة، خاصة أن المؤسسات تترقب الاستقرار وظهور الأخبار الإيجابية لتعاود الصعود.

وأشارت عبدالمطلب إلى أن تعاملات المستثمرين العرب والمصريين اتجهت نحو البيع بصافي بلغ 14.6 مليون جنيه و5.4 ألف جنيه على التوالي، بينما فضل الأجانب الشراء بصافي بلغ 14.6 مليون جنيه.