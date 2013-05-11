صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات أمام الين، يوم الجمعة، وارتفعت الأسهم الأوروبية، وتراجعت السندات الألمانية بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأميركية أقوى من المتوقع ووسط دلائل على أن المستثمرين اليابانيين بدأوا في شراء السندات الأجنبية.

من جهة أخرى، هوت أسعار الذهب يوم الجمعة قرابة 1.5% مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات مقابل الين، الأمر الذي فجر عمليات بيع فنية هوت بسعر المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته في أسبوعين.

ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 1.3% إلى 1438.51 دولار للاوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1828 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من التعاملات هوى الذهب ما يصل إلى 2.5% إلى 1420.60 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في قسم كومكس من بورصة نايمكس، نزل سعر الذهب الأميركي لتسليم يوليو/تموز 32 دولاراً إلى 1436.60 دولار للأوقية.