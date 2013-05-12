مستويات قياسية للأسهم الأوروبية والأميركية

واصلت الأسهم الأميركية صعودها الأسبوع الماضي، حيث اخترقت مستويات قياسية لم تبلغها من قبل، فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات نهاية الأسبوع، وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات أمام الين الجمعة وتراجعت السندات الألمانية بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأميركية أقوى من المتوقع ووسط دلائل على أن المستثمرين اليابانيين بدأوا في شراء السندات الأجنبية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى عند الإغلاق 35.87 نقطة أو 0.24 % إلى 15118.49 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 7.01 نقاط أو 0.43 % إلى 1633.68 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 27.41 نقطة أو 0.80 % إلى 3436.58 نقطة.

وسجلت الأسهم الأوروبية الجمعة أعلى مستوياتها في خمس سنوات في صعود قادته أسهم مجموعة نوفارتيس للرعاية الصحية وشركة بي.تي للاتصالات بفعل أنباء جيدة عن الشركتين.

وبنهاية التعامل في بورصات أوروبا ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى عند الإغلاق 0.4 % إلى 1233.49 نقطة أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2008 مرتفعاً أكثر من 1 % هذا الاسبوع ومستفيداً من ضخ أموال جديدة مع عودة المستثمرين في العديد من البلدان الأوروبية بعد عطلة رسمية.

وارتفع مؤشر يورو ستوكس-50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.4 % إلى 2785.24 نقطة بينما سجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسياً عند الإغلاق إذ ارتفع 0.2 % إلى 8278.59 نقطة.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 % وقفز كاك 40 الفرنسي 0.5 % في حين ارتفع داكس الألماني 0.2 %.

وكان مؤشر ستوكس أوروبا- 600 لقطاع الاتصالات أفضل القطاعات الأوروبية أداء إذ ارتفع 2.1 % مع صعود اسهم بي.تي 12.3 % بعد ان سجلت زيادة في الأرباح والتوزيعات النقدية للأسهم.

وكان مؤشر ستوكس اوروبا-600 لقطاع الرعاية الصحية القطاع التالي الأفضل أداء إذ قفز 1.2 % مع ارتفاع سهم نوفارتيس السويسرية 2.1 % بعد ان فازت بموافقة السلطات التنظيمية الأميركية على أحد منتجاتها.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 27.41 نقطة أو 0.80 % إلى 3436.58 نقطة.