هيئة السوق السعودية: 10% تذبذب السهم في أول يوم لتداوله

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراراً يقضي باعتماد نسبة التذبذب لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال اليوم الأول من تداولها، بحيث تكون 10%.

وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقع "تداول" أن هذا الإجراء جاء انطلاقاً من مسؤولياتها النظامية في تنظيم السوق المالية وتطويرها وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السوق المالية عن إعدادها مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، بغرض تنظيم آلية التعامل مع الشركات المذكورة.‏

وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقع "تداول" أنه سعياً من الهيئة إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين، وبناءً على نظام السوق المالية فقد أصدر ‏مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع التعليمات والإجراءات المذكورة على موقع الهيئة من أجل استطلاع ‏آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين.

وأوضحت الهيئة أنها ستتلقى الآراء ‏والملاحظات، وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء 17/8/1434هـ, وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للإجراءات والتعليمات.‏