الذهب يتراجع 1.2% قرب أدنى مستوى له

تراجع سعر الذهب 1,2% أمس، مقترباً من أدنى مستوياته في أسبوعين مع ارتفاع الدولار بعد علامات على تحسن سوق العمل الأميركية، ومع استمرار تراجع حيازات صناديق المؤشرات من المعدن النفيس.

وانحسرت جاذبية الذهب كملاذ آمن بسبب تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، قد يقلص برنامج التيسير النقدي بعد أن أشارت أحدث بيانات سوق العمل الأميركية إلى استمرار الانتعاش في أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع الذهب أكثر من 18 دولاراً إلى 1429,61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0947 بتوقيت غرينتش، مقترباً من مستوى 1420,61 دولار الذي سجله يوم الجمعة، وهو أدنى سعر له منذ 24 إبريل. وانخفض الذهب لأدنى مستوياته في أكثر من عامين عند 1321,35 دولار في 16 إبريل لمخاوف من أن تبيع البنوك المركزية حيازاتها من المعدن النفيس، وأدى نزوله عن 1500 دولار إلى موجة بيع أذهلت المستثمرين.

وانخفضت أسعار الذهب 14% هذا العام. وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم يونيو 0,6% إلى 1428,60 دولار للأوقية.