بورصة مصر تقلص خسائرها بعد أنباء التصالح مع رجال أعمال

قلصت البورصة المصرية من خسائرها الصباحية لدى ختام تعاملات اليوم، ولكن لم تتمكن مؤشراتها من الانتقال إلى المربع الأخضر بعد ارتفاع الخسائر في منتصف الجلسة لتقترب من 1.5 مليار جنيه، بدعم القوى البيعية المكثفة التي ظهرت في منتصف تعاملات الجلسة.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن أداء السوق تأثر بعدد من الأخبار الإيجابية في منتصف الجلسة، خاصة حالة التفاؤل التي بثها رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار بشأن التوجه الجدي للحكومة في التصالح مع رجال الأعمال، وتردد أنباء عن عودة رجل الأعمال ياسين منصور وقرب انتهاء أزمة رجل الأعمال زهير جرانة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة نحو 0.5 مليار جنيه، بما يعادل 0.13% بعدما تراجع من نحو 364.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 363.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقال خبير أسواق المال، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن الأخبار الإيجابية التي ظهرت بعد منتصف جلسة تعاملات اليوم دفعت السوق لتقليص خسائره من نحو 43 نقطة في التعاملات الصباحية إلى 17 نقطة فقط في نهاية التعاملات، وذلك بدعم الأخبار الإيجابية التي يتصدرها إحساس المستثمرين بجدية الحكومة في إنهاء ملفات التصالح مع رجال الأعمال بشكل إيجابي.

وعلى صعيد المؤشرات فقد سجلت تراجعات طفيفة، حيث فقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 17 نقطة تعادل 0.31% بعدما تراجع من مستوى 5417 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5400 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وفيما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" عند مستوى أمس مسجلاً مستوى 451 نقطة، خسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو نقطتين فقط بما يعادل 0.19% بعدما تراجع من مستوى 761 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 759 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وأوضح عزام أن الأنباء التي ترددت بشأن عودة رجل الأعمال ياسين منصور دفعت أسهم "بالم هيلز" بصفته من كبار المساهمين بها، إلى أن الصعود بأكثر من 5% مرتفعاً من 2.2 جنيه إلى نحو 2.34 جنيه في ختام التعاملات، كما ظهرت قوى شرائية على أسهم رجال الأعمال وخاصة هيرميس وطلعت مصطفى وحديد عز، ما دفع السوق لتقليص الخسائر في نهاية الجلسة.

وتوقع أن يصل المؤشر الرئيسي للبورصة إلى أول نقطة دعم عند مستوى 5450 نقطة في جلسة غد، وأن ينهي الجلسة أعلى حاجز 5600 نقطة، خاصة أن ما قلص مكاسب السوق اليوم هو إعلان تخفيض سعر بيع أسهم أوراسكوم للإنشاء من 280 جنيها إلى نحو 255 جنيها، ما دفع السهم للتراجع من نحو 247 جنيها لدى تعاملات أمس إلى نحو 240 جنيها في نهاية تعاملات اليوم، وهو ما ضغط على المؤشرات وقلص مكاسب السوق.