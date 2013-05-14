تراجع الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في 5 سنوات

تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في 5 سنوات مع تجدد المخاوف حول المشكلات التي تواجه البنوك، وهو ما أطلق موجة بيع لجني الأرباح في ثاني أفضل القطاعات أداء خلال الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم قطاع البنوك 1.3 في المئة في ظل إصدار حقوق مزمع لكومرتس بنك الألماني، حيث من المتوقع أن يكون بخصم كبير إضافة إلى تصريحات محبطة بشأن ستاندرد تشارترد من جانب شركة مادي ووترز.

ورغم ذلك تقلصت الخسائر على مستوى السوق بشكل عام، حيث وازن تطلع مستثمرين لفرص شراء عند الهبوط بعض تأثير جني الأرباح من المكاسب التي تحققت مؤخراً.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.2 في المئة إلى 1230.12 نقطة مبتعداً قليلاً عن أعلى مستوى في خمس سنوات بلغ 1231.25 نقطة يوم الجمعة.

وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني دون تغير يذكر بينما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 في المئة.