تطبيق يقدم نصائح فنية لمستثمري بورصة مصر عبر "أيباد"

كشفت شركة "يوكسيل تكنولوجي"، المتخصصة في تطبيقات الأيباد عن إطلاق برنامج جديد يحمل اسم "Stock Expert"، والذي يقدم نصائح فنية بنقاط الشراء والبيع للأسهم المصرية مدعمة بتحليل فني تفصيلي مع إمكانية التواصل مع الخبراء مقدمي النصيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيقدم البرنامج توصيات يومياً على جهاز الأيباد بالتعاون مع مجموعة من الخبراء في البورصة المصرية، حيث يدرس حركة الأسهم لتحديد الأنماط المتكررة، ويدمج معها ما يفوق الـ20 مؤشراً فنياً ليخرج بأهم وأفضل أسهم بها فرص ربح يومياً.

وقال محمد الجمل، العضو المنتدب لشركة "يوكسيل" إن إطلاق البرنامج الجديد جاء بعد إجراء عدد كبير من الاختبارات والتجارب عليه، للتأكد من مدى صلاحيته لاستخدام المستثمرين، حيث يأتي هذا من منطلق حرص شركة "يوكسيل" الدائم على إطلاق منتجات وبرامج خالية من العيوب وتعود بالنفع والربح على مستخدميها.

وأضاف أن برنامج "Stock Expert" تتوافر فيه معدلات الأمان التي يحرص عليها أي مستخدم، حيث إنه غير قابل للاختراق، وبالتالي يجعل المستخدم في حالة من الاطمئنان عند استخدامه.

ومع إطلاق البرنامج ستقدم شركة "يوكسيل" التطبيق مجاناً لمدة شهر، وبعد ذلك سيكون هناك اشتراك مخفض تستطيع من خلاله مراقبة النصائح الحالية والماضية، لتقرر هل كان هناك فرصة ربح فاتتك أم لا، كما تستطيع رؤية تحليل متعمق لكل نصيحة، مما يعطيك قوة في التعامل مع حركة الأسهم.

ويمكّن البرنامج الجديد المستخدمين من مشاركة التحليلات مع الأصدقاء مجاناً عبر "فيسبوك" أو "تويتر"، كما يستطيع المستخدم ولأول مرة دمج كل مؤشرات التحليل الفني الشهيرة لتخرج بسهم واحد يحرز التقدم الأعلى في كل هذه المؤشرات.