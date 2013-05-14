قطر تشترط إدراج السندات المصرية في بورصة دولية

كشفت مصادر موثوقة أن قطر اشترطت على الحكومة المصرية أن يتم طرح السندات المصرية التي ستشتريها قطر بقيمة 3 مليارات دولار في إحدى البورصات العالمية.

ورجحت المصادر التي تحدثت لقناة "العربية" أن يتم اختيار بورصة أيرلندا لهذا الطرح، على أن يكون لبنك قطر الوطني دور رئيسي في عملية طرح هذه السندات.

وقالت المصادر إن القرض القطري الأخير البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وكذلك المليارات الأخرى السابقة، يتم إيداعها في حساب للبنك المركزي المصري في بنك قطر الوطني.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أكد في تصريحات خاصة لقناة "العربية" تسلّم "المركزي المصري" وديعة قطرية بقيمة 3 مليارات دولار، دخلت حساباته يوم الخميس الماضي.

وأضاف رامز أن المبلغ دخل البنك المركزي كوديعة لحين إصدار السندات من قبل وزارة المالية، مشيراً إلى أن السندات ستكون مدتها 3 سنوات وبعائد 3.5%.