مسؤول: طرح نشرة اكتتاب "السندات المصرية" خلال أيام

أكد سامي خلاف، مستشار وزير المالية لشؤون الدين العام في مصر، أنه قد أنهى إجراءات طرح "السندات المصرية" في بورصة أيرلندا، مشيراً في تصريحات خاصة لقناة "العربية" إلى أن البورصة وافقت على نشرة الاكتتاب، متوقعاً أن يتم طرحها خلال أيام قليلة.

وأشار إلى أنه تقدم باستقالته من وزارة المالية، اعتراضاً على طريقة الإدارة الحالية في الوزارة، والاعتماد على أهل الثقة على حساب أهل الخبرة.

وأوضح خلاف أنه أبدى رغبته بترك منصبه في مارس/أذار الماضي، إلا أنه تحت ضغوط متواصلة، اضطر للاستمرار في ضوء مسؤوليته عن التفاوض مع الحكومة القطرية حول القرض الأخير الذي سيكون في صورة سندات بقيمة 3 مليارات دولار.

وبين أنه تقدم باستقالته لوحدة ouda، لأنه ليس معيّناً في وزارة المالية.