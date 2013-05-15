البنوك ترفع مؤشرات الأسهم الأميركية لمستويات قياسية

قفزت الأسهم الأميركية إلى مستويات مرتفعة جديدة مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات الكبرى وسط تكهنات بأن تحفيز البنك المركزي سيساعد على استمرار الصعود.

وارتفعت الأسهم بوجه عام، وقادت البنوك الصاعدين، حيث زاد سهم بنك أوف أميركا 2.8% إلى 13.34 دولار، وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على مؤشر داو. وصعد سيتي غروب 2.4% إلى 50.09 دولار.

وارتفعت وول ستريت دون تصحيح يذكر منذ بداية العام، مما رفع المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية، حيث زاد ستاندرد آند بورز 500 حوالي 16% حتى الآن.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 123.57 نقطة أو 0.82% إلى مستوى قياسي عند الإغلاق بلغ 15215.25 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 16.57 نقطة أو 1.01% ليصل إلى 1650.34 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 23.82 نقطة أو 0.69% إلى 3462.61 نقطة.