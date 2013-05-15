تغطية اكتتاب "الجزيرة تكافل" 309% في اليوم الثاني

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "الجزيرة تكافل تعاوني" صقر نادرشاه، إن عدد المكتتبين الأفراد في أسهم الشركة بلغ 536.913 مكتتبا ضخوا مبلغ 324.182 مليون ريال سعودي، من خلال 103.795 طلب اكتتاب، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب حتى نهاية اليوم الثاني للاكتتاب 308.75%.

ومن الجدير بالذكر أن الاكتتاب قد بدأ يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2013، ويستمر لمدة 7 أيام تنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 19 مايو 2013.

ويجري الاكتتاب على نحو 10.5 مليون سهم، تشكل 30% من رأسمال "الجزيرة تكافل تعاوني" بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، مخصصة للمواطنين السعوديين.