الذهب يتراجع لأدنى مستوى له في شهر

هبط الذهب لسابع جلسة على التوالي- وهي أطول سلسلة خسائر في أربع سنوات- مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 2008 أمام سلة من العملات الرئيسية، بعد أن قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي إنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي أن ينهي برنامجه لتحفيز الاقتصاد.

وفقد المعدن النفيس أيضا جاذبيته كأداة استثمارية آمنة بعد أن أظهرت بيانات أن معنويات المستهلكين الأميركيين قفزت في مايو ايار إلى أعلى مستوياتها في حوالي ست سنوات، وهو ما يشير إلى انهم يشعرون بتفاؤل بشأن أحوالهم المالية والاقتصادية.

وهبط سعر الذهب للبيع الفوري 1.8 بالمئة إلى 1358.80 دولارا للأوقية (الاونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو حزيران 2.15 بالمئة الى 1357.10 دولار للأوقية ولتنهي الاسبوع على خسائر تزيد عن 5 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الاخرى تراجع سعر البلاتين للبيع الفوري 1.8 بالمئة الى 1452.99 دولار للأوقية، في حين استقر سعر البلاديوم عند 735.50 دولار للأوقية.

وحذت الفضة حذو الذهب لتهبط حوالي 6.5 بالمئة على مدى الاسبوع الي 22.29 دولار للاوقية. وبلغ حجم خسائرها في جلسة اليوم 1.6 بالمئة.