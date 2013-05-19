ارتفاع الأسهم العالمية إثر بيانات اقتصادية مشجعة

حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب كبيرة على مدى الأسبوع، لتغلق معظم المؤشرات على مستويات قياسية جديدة بدعم من بيانات اقتصادية أميركية مشجعة دفعت المستثمرين إلى الإقبال على شراء أسهم الشركات المرتبطة بالنمو، حيث جاءت البيانات أفضل من المتوقع لمعنويات المستهلكين والنشاط الاقتصادي.

وقد أغلق مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز على مستويين قياسيين جديدين في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، كما أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني قرب أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف السنة مسجلاً مكاسب لرابع أسبوع على التوالي، وأيضا مؤشر نيكاي يغلق على أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف.

وأنهت المؤشرات الثلاثة للأسهم الأميركية الأسبوع على ارتفاع قوي، حيث سجل داو جونز 15354 نقطة بارتفاع 56 .1 %، وناسداك 3498 نقطة بارتفاع 82 .1%، وستاندرد اند بورز1667 نقطة بارتفاع 07 .2 %، كما أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع حيث سجل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 6723 نقطة بارتفاع 48 .1 %، وكاك الفرنسي 4001 نقطة بارتفاع 20 .1 %، وداكس الألماني 8398 نقطة بارتفاع 44 .1 % أما بالنسبة للأسهم اليابانية فقد ارتفع مؤشر نيكاي 63 .3 % مسجلا 15138 نقطة بينما انخفض مؤشر هانغ سانغ 02 .1 % مسجلا 23082 نقطة.

من جهة أخرى، واصلت الأسهم الأميركية صعودها يوم الجمعة دافعة مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز ليغلقا على مستويين قياسيين جديدين في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، ولقيت بورصة وول ستريت دعماً من بيانات اقتصادية مشجعة دفعت المستثمرين إلى الاقبال على شراء أسهم الشركات المرتبطة بالنمو، وأنهى داو جونز الجلسة مرتفعاً 18 .121 نقطة أو 80 .0 في المئة إلى 40 .15354 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 65 .15 نقطة أو 95 .0 في المئة، ليغلق على 12 .1666 نقطة، وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعاً 72 .33 نقطة أو 97 .0 في المئة إلى 97 .3498 نقطة.

كما ساعد صعود أسهم شركات صناعة السيارات وبيانات أميركية قوية الجمعة الأسهم الأوروبية على تسجيل أعلى مستوى اغلاق في خمس سنوات ورابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

وصعد مؤشر قطاع السيارات 9 .2 في المئة بعد أن أظهرت بيانات ان سوق السيارات في أوروبا سجلت نموا في ابريل/نيسان للمرة الاولى في عام ونصف بينما اعلنت شركة ميشلان عملاق صناعة اطارات السيارات عن زيادة في مبيعاتها في أوروبا الشهر الماضي.

وساعدت مكاسب قطاع السيارات مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى على الإغلاق مرتفعا 2 .0 في المئة عند 18 .1248 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق في خمس سنوات ومنهياً الأسبوع على مكاسب قدرها 3 .1 في المئة.