السوق السعودي يواصل مسيرته الخضراء للجلسة الرابعة

واصل مؤشر السوق السعودي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، بعدما أنهى تعاملاته، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.1%، كاسباً نحو 7 نقاط، عند مستوى 7307 نقاط، وهو أعلى إغلاق منذ أكثر من عام، مدعوماً بسيولة كبيرة تتدفق على السوق في ظل أجواء إيجابية أعقبت قرارات هيئة السوق المالية لتعزيز الشفافية وضبط أداء الشركات المدرجة.

ورفع المؤشر مكاسبه التراكمية على مدار 4 جلسات إلى نحو 168 نقطة.

وبلغت السيولة الإجمالية خلال الجلسة نحو 7.2 مليار ريال، موزعة على 362 مليون سهم، من خلال 144 ألف صفقة.

وجاء أداء الأسهم على تباين، حيث ارتفعت أسعار 73 سهماً، مقابل تراجع 70 سهماً، فيما جاءت أسهم 13 شركة على ثبات عند إغلاقاتها السابقة.

وقال رئيس مركز "آرك للاستشارات والدراسات"، الدكتور خالد الحارثي: "إن هذه المكاسب تأتي في ظل شهية مفتوحة، وأجواء نفسية إيجابية من جانب المستثمرين، خاصة مع الأداء القوي في الأسواق العالمية".

وأضاف الحارثي في مقابلة مع "العربية": "إن السوق السعودي يملك مقومات أفضل من الكثير من الأسواق الأخرى، ومكرراته الربحية ممتازة، وكذلك أسعار الأسهم"، مشيراً إلى أن مكرر ربحية السوق يبلغ حالياً 15 مرة.

وأوضح الحارثي أن الفرص الاستثمارية في السوق حالياً "تكمن في القطاعات الواعدة التي تقدم توزيعات جيدة، ومنها "الإسمنت" الذي حقق نمواً جيداً خلال الربع الأول، أما القطاعات المضاربية مثل "التأمين" و"الزراعة" فأصبحت غير مجدية بعد قرارات الأخيرة لهيئة السوق المالية، والتي تهدف لتعزيز الشفافية في السوق، وضبط أداء الشركات الخاسرة".