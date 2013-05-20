مؤشر سوق الكويت يواصل التحليق فوق مستوى 8000 نقطة

واصلت سوق الكويت للأوراق المالية في نهاية تعاملات اليوم مكاسبها القوية، والتي عززت من بقاء المؤشر فوق مستوى 8000 نقطة، بعد أن اخترقه أمس لأول مرة منذ 1 يوليو 2009.

وبلغت مكاسب مؤشر سوق الكويت 1.31%، أو 104.7 نقطة، دفعته لمستوى 8125 نقطة، بقيم تداول بلغت 11.4 مليون دينار كويتي، وأحجام تداول 1258 مليون سهم، عبر تنفيذ 18.754 صفقة.

وقال مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان لـ"العربية نت" إن الحالة النفسية للمستثمرين تحسنت بشدة، ما عزز من تدفق السيولة على السوق.

واستحوذت في نهاية التعاملات أسهم ابيار والتمويل الخليجي وبنك الاثمار على ثلث قيمة التداولات، حيث بلغت قيمة التداول على سهم أبيار وحده 12 مليون دينار عند الإغلاق.

وتوقع الشريعان أن يستهدف المؤشر مستوى 8300 إلى 8500 نقطة حتى 30 يونيو المقبل.

وأضاف "نحن نبتعد عن مستوى 8000 نقطة، وهذا أمر إيجابي، واختراق هذا المستوى أمر إيجابي جداً، وقد نشهد عمليات تصحيح، إلا أنها ستكون في نطاق الجلسات ولن تغير من الاتجاه العام الصاعد للسوق منذ مطلع العام الحالي".

يذكر أن شهر أبريل الماضي شهد تداول 95% من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، وهو ما يعكس الطلب المضاربي.

وحقق عدد من الأسهم مكاسب قوية تجاوزت نسبتها الـ9%، من بينها أصول والسورية وأركان وأسيكو، فيما تخطب مكاسب سهم قرين القابضة الـ8.9%.