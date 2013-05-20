مجلس الوزراء يقر تعيين عضوين في مجلس إدارة "تداول"

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الاثنين، برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، على تعيين عضوين مكملين في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 20/2/1432هـ.

ووفقاً لوكالة "واس"، فقد تم تعيين كل من الدكتور فهد بن أحمد بن محمد أبوحيمد، ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، وتعيين الأستاذ خالد بن إبراهيم الربيعة ممثلاً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول".

وكان مجلس الوزراء قد قرر شهر يناير 2011 إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" لمدة ثلاث سنوات.

وقرر مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) في اجتماعه شهر فبراير عام 2011 انتخاب كل من الأستاذ طه بن عبدالله القويز كرئيس للمجلس، والأستاذ منصور بن صالح الميمان كنائب رئيس للمجلس.