عمران: لن أستمر في رئاسة بورصة مصر بعد 30 يونيو

أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران عدم نيته الاستمرار في رئاسة البورصة المصرية بعد انتهاء عقده في 30 يونيو القادم، مشيراً إلى ضعف الحكومة في إدارة عدة ملفات أبرزها ملف الدعم وعجز الموازنة، حيث لم توضع آليات سليمة لمواجهة تضاعف مخاطرها.

وقال عمران في تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام" الإلكترونية "إننا مازلنا في سفينة تتلقاها الأمواج، ولم توضع حتى الآن سياسات اقتصادية واضحة تسير الدولة من خلالها، واصفاً الأوضاع الاقتصادية الحالية بأنها لا تصبّ في مصلحة المواطن".

وأوضح عمران خلال الندوة التي عقدتها الغرفة الكندية مساء أمس تحت عنوان "مصر تكمل مشوارها وتقوي استثماراتها"، أن هناك توجهاً واضحاً على الساحة لإعلاء المصالح الفردية على حساب مصلحة الدولة وليس لدينا رفاهية الوقت للاستمرار في مثل هذه الأوضاع.

وأشار رئيس البورصة إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى 12% بحسب الإحصائيات الرسمية، وإذا كنا نريد الحفاظ على هذا المعدل فعلينا توفير 850 ألف فرصة عمل سنوياً ولتخفيضه علينا تحقيق معدل يتخطى الـ8%.

ومن جانبه أوضح محمد تيمور رئيس مجلس إدارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن أجهزة اتخاذ القرارات في الدولة متوقفة، ولا يوجد من الوزراء مَنْ يقبل على تحمل مسؤولية اتخاذ قراره. فهناك استثمارات متوقفة بسبب الحصول على موافقات من أجهزة الدولة.

وأشار تيمور إلى أنه دون وجود تشريع يتضمن حماية اتخاذ القرارات القائمة على الشفافية والخالية من التربح والرشوة سيكون لدينا مشكلة كبيرة في جذب الاستثمارات، لافتاً إلى وجود أزمة حقيقة في صناعة المؤسسات المالية، وهناك انكماش كبير في أحجام التداول.