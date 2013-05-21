نيكي يرتفع لمستوى جديد وسط "تصيد للصفقات"

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى مستوى جديد في 5 أعوام ونصف العام اليوم الثلاثاء، معوضاً خسائر سابقة مع قيام المستثمرين الأفراد باقتناص الأسهم ضعيفة الأداء مثل شارب وطوكيو إلكتريك باور.

وارتفع نيكي 0.1% إلى 15381.02 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ ديسمبر 2007 بعد أن ظل يتنقل بين المكاسب والخسائر في معاملات متقلبة. وصعد المؤشر في وقت سابق من المعاملات إلى 15388.37 نقطة، وهو أيضا أقوى مستوى منذ ديسمبر 2007.

وقفز سهم شارب 8.7% وطوكيو إلكتريك 12.3%. وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1270.39 نقطة.