إيقاف التداول على أسهم أوراسكوم تليكوم في بورصة مصر

قرّرت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم "أوراسكوم تليكوم القابضة" اعتباراً من جلسة تداول اليوم لحين الردّ على استفسارات البورصة بشأن وحدة جيزي التابعة لها في الجزائر.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت أن مفاوضات فيمبلكوم الروسية وحكومة الجزائر الخاصة بالاستحواذ على أسهم شركة جيزي علقت حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه التصريحات عقب الاجتماع الذي ضم مسؤولي فيمبلكوم وممثلي الحكومة الجزائرية في باريس أوائل شهر مايو الجاري، حيث قدمت فيمبلكوم من خلاله اتفاقية مساهمة جديدة تضم 10 نقاط أساسية تم رفضها من جانب الحكومة الجزائرية وتوقفت المحادثات بين الطرفين منذ ذلك الحين.