زيادة الطلب من الصين يعزز أسعار الذهب

ارتفع الذهب يوم الأربعاء بفعل طلب صيني قوي وبعد تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هدأت مخاوف المستثمرين من أن يقوم البنك المركزي قريباً بوقف مشتريات السندات وهي السياسة التي تصب في صالح المعدن النفيس.

وتعرض الذهب لضغوط في الأسابيع الأخيرة جراء بواعث القلق من أن مجلس الاحتياطي قد يقلّص مشترياته الشهرية البالغة 85 مليار دولار من السندات أو يوقفها تماماً. وتعزز تلك السياسة جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وتراجع المعدن في ثماني جلسات من تسع حتى يوم الثلاثاء وفقد نحو 18 بالمئة منذ مطلع العام.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1377.7 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في عامين 1321.35 دولار الذي بلغه وسط موجة بيع واسعة النطاق الشهر الماضي.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.49 دولار للأوقية معوضة بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوى في عامين ونصف العام في وقت سابق هذا الأسبوع.

واستقرت عقود الذهب الأميركية دون تغيّر يذكر عند 1376.4 دولار للأوقية.

وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1461.74 دولار في حين تقدم البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 745.22 دولار للأوقية.