مؤشر نيكي يسجل مستويات مرتفعة جديدة منذ 5.5 سنوات

قفز مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية إلى مستويات مرتفعة جديدة في خمسة أعوام ونصف، أثناء جلسة التداول الصباحية يوم الأربعاء- قبل إعلان نتيجة اجتماع بنك اليابان المركزي- مدعوما بمكاسب قوية لسهم سوني كورب.

وأنهى مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى الجلسة الصباحية ببورصة طوكيو مرتفعا 1.2 بالمئة، إلى 15559.95 نقطة، بعد أن صعد في وقت سابق إلى 15564.90 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2007.

وقفز سهم سوني 8.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في عامين، بعد أن قالت صحيفة نيكي ان المجموعة تدرس تقييم اقتراح من أحد كبار المساهمين لبيع انشطتها للأفلام السينمائية والموسيقى.

وصعد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 7. بالمئة الى 1279.13 نقطة في تداول نشط.

وقال متعاملون إن صعود السوق يرجع الى مشتريات من مستثمري التجزئة مع تباطؤ تدفق الأموال من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة.

وبلغت مكاسب نيكي حوالي 50 بالمئة منذ بداية العام، وسجل قفزة بلغت حوالي 10 بالمئة منذ التاسع من مايو ايار عندما اخترق الدولار حاجز 100 ين.

ووفقا لوزارة المالية، فإن المستثمرين الأجانب استثمروا ما إجماليه 7.57 تريليون ين (74 مليار دولار) في الأسهم اليابانية منذ نهاية 2012.