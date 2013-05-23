عمليات جني أرباح واسعة تدفع أسوق المنطقة لتراجعات حادة

منيت أسواق دبي وأبوظبي والكويت بتراجعات كبيرة على إثر الأخبار السلبية بشأن انكماش النشاط الصناعي في الصين، واحتمالات تخفيض التيسير الكمي في أميركا بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي.

وساعدت هذه الأنباء المستثمرين على القيام بعمليات جني أرباح بعد الصعود المتواصل لها واختراق مؤشراتها مستويات لم تصلها منذ سنوات.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في تقليص خسائره قبيل الإغلاق إلى 0.76%، بعد أن كانت تقترب من 1.8%، خلال الجلسة، لينهيها عند 2305 نقاط، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي على خسائر بـ1.23%، عند مستوى 3460 نقطة، أما مؤشر سوق الكويت فقد تراجع بـ0.82%، إلى 8154 نقاط.

وكان رئيس الفيدرالي الأميركي بن برنانكي قد قال إن "الاحتياطي الفيدرالي" يريد رؤية المزيد من علامات انتعاش الاقتصاد الأميركي قبل تخفيف وتيرة برنامج التحفيز، مؤكداً في كلمته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس, على أهمية برنامج التيسير النقدي لتعافي الاقتصاد الأميركي.

وشدد برنانكي على التكلفة الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد جراء ارتفاع معدل البطالة, محذراً من معدلات التضخم التي لا تزال دون المستوى المستهدف.

تصريحات برنانكي أثارت المخاوف من تخفيض التيسير الكمي في وقت قريب، كما أن محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي يظهر أن بعض الأعضاء يحبذون تخفيض برنامج التحفيز، ابتداء من الاجتماع المقبل في يونيو/حزيران.

وفي سياق متصل أظهر مؤشر PMI لمديري المشتريات أن نشاط المصانع في الصين انكمش للمرة الأولى منذ 7 أشهر مع تراجع طلبات الشراء الجديدة وهو ما يزيد القلق من تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغت القراءة الأولية لمؤشر HSBC لمديري المشتريات لشهر مايو/أيار 49.6 نقطة، حيث تشير أي قراءة دون الـ50 إلى الانكماش.

كما انخفض مؤشر ثانوي يَقيس طلبات الشراء الجديدة دون الـ50 نقطة مسجلا أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول الماضي.