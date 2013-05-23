هبوط حاد للذهب بسبب "جلسة في الكونغرس الأميركي"

تحول الذهب إلى الهبوط الحاد بعدما وازن المستثمرون بين تصريحات بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمام لجنة بالكونغرس والتي حذر فيها من مخاطر إبقاء أسعار الفائدة منخفضة كثيرا لفترة طويلة وتلميحه إلى احتمال خفض مشتريات السندات إذا تحسن الاقتصاد.

وقال برنانكي إن التحفيز النقدي يساعد الاقتصاد لكن من السابق لأوانه إلغاء الإجراءات القائمة. وبعد ذلك وخلال الجلسة بالكونغرس بدأ المستثمرون في بيع المعدن النفيس بعدما أثار برنانكي احتمال خفض مشتريات البنك من السندات تدريجيا إذا تحسنت سوق العمل. وارتفع الدولار بعد تصريحات برنانكي مما ضغط على الذهب ودفعه للهبوط.

وقفز المعدن النفيس لفترة وجيزة فوق مستوى 1400 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى في أسبوع عند 1414.25 دولار للأوقية بعدما قال برنانكي إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من المؤشرات على تحسن الاقتصاد قبل إلغاء الإجراءات الحالية.

لكن الذهب تخلى عن كل مكاسبه وتراجع بمجرد أن أثار برنانكي احتمال خفض مشتريات السندات في أواخر العام الحالي على أقرب تقدير.

وأشارت تصريحات برنانكي أيضا إلى أن التضخم لا يزال دون المستويات التي يستهدفها مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وينظر إلى المعدن النفيس عادة باعتباره أداة للتحوط من الضغوط التضخمية التي ما زالت منخفضة في الأسواق الرئيسية في الوقت الحالي رغم إجراءات التحفيز.

وخسر سعر الفضة 0.65% لتهبط إلى 22.24 دولار للأوقية، وقلص البلاتين مكاسبه إلى 0.12% ليرتفع إلى 1458.74 دولار للأوقية مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في جنوب إفريقيا. وزاد البلاديوم 0.1% إلى 744.22 دولار للأوقية.

