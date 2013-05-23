"الوطني للاستثمار" تتخارج بنجاح من "دنيا غوز" في تركيا

أعلنت شركة "الوطني للاستثمار"، التابعة لبنك "الكويت الوطني"، اليوم، عن نجاح صندوق الملكية الخاصة الأول التابع لها في التخارج من ملكيته في شركة "دنيا غوز"، أكبر سلسلة لمستشفيات العيون في تركيا، إلى المساهم المؤسس للشركة.

ويعد هذا التخارج إنجازاً جديداً لصندوق الملكية الخاصة الأول التابع لشركة الوطني للاستثمار، والذي يركز على الاستثمار وحصد فرص النمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد استثمرت شركة الوطني للاستثمار من خلال الصندوق في "دنيا غوز" في العام 2010، وتمكنت خلال فترة الاستثمار من تحسين المركز المالي والتركيز الاستراتيجي، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة للشركة. كما أتاحت هذه الجهود لشركة "دنيا غوز" تحقيق أهداف النمو على المدى البعيد بالتوسع من ستة مستشفيات في أربع مدن إلى أحد عشر مستشفى في ثماني مدن، بالإضافة إلى ذلك، دخلت الشركة أسواقاً عالمية جديدة مع نجاح عملياتها في ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا.

وقال المدير العام للاستثمارات البديلة في شركة "الوطني للاستثمار" أمجد أحمد: "نحن مستمرون في تعزيز قيمة الشركات في محفظتنا، ونسعى لتحقيق إنجازات في الوقت المناسب بغية تقديم عوائد مجزية للمستثمرين. إن استراتيجيتنا للاستثمار في الشركات ذات الحجم المتوسط والتي تتمتع بفرص للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواصل تحقيق نتائج إيجابية".

ويدار صندوق الملكية الخاصة من قبل شركة الوطني للاستثمار كجزء من قسم الاستثمارات البديلة، ويبلغ رأسمال الصندوق 250 مليون دولار، ويستهدف الفرص الاستثمارية وتحقيق النمو والانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج العربي على وجه التحديد. وتقوم إدارة الصندوق بتنفيذ نهج الاستثمار النشط لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل عن طريق التركيز على تطوير الأسس المالية، والتشغيلية، والتحسينات الاستراتيجية ومبادئ الحوكمة.