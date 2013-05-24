خبراء: ضريبة "المخصصات" تعصف بسوق الأسهم في مصر

عمقت البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية لتتجاوز 4 مليارات جنيه، بدعم عمليات البيع المكثف التي شهدتها جلسات الأسبوع وخاصة جلسة أمس الخميس نهاية تعاملات الأسبوع والتي شهدت تفعيل آلية العمل بنظام""T+0 البيع في ذات الجلسة، ما أفقد رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه بختام الجلسة، بعدما سجل 360.7 مليار جنيه مقابل 363.7 مليار بجلسة أمس الأول الأربعاء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 4.1 مليار جنيه، بما يعادل 1.1%، متراجعاً من مستوى 364.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 360.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وقال خبراء ومتعاملون في السوق إن أزمة اختطاف الجنود وفرض ضريبة على تخصصات البنوك كانت من أكبر العوامل التي أثرت بشكل سلبي على أداء السوق، خاصة أن القلق ما زال يسيطر على أداء المتعاملين في السوق.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد فقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 84 نقطة تعادل ما يقرب من 1.5% متراجعاً من مستوى 5427 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 5343 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 4 نقاط تعادل 0.88% بعدما تراجع من مستوى 451 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 447 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وامتدت التراجعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي فقد نحو 9 نقاط بما يعادل 1.1% متراجعاً من مستوى 760 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 751 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن جلسات التداول خلال الأسبوع سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة وذلك بعد جلسات الارتفاع المسجلة خلال الفترة الماضية، حيث سمحت المستويات السعرية السائدة من تنفيذ عمليات جني أرباح محدودة وعلى أسهم محددة.