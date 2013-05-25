السوق السعودية تكسب 12 مليار دولار في أسبوع

سجل مؤشر السوق السعودي أكبر زيادة أسبوعية له في الأشهر الخمسة الماضية، متجاوزاً زيادته الكبرى في أوائل ديسمبر الماضي، والتي بلغت 3%، بفعل تحسن الطلب على الأسهم المدرجة في السوق وتوفر السيولة المتاحة للتداول.

وبلغت مكاسب المؤشر هذا الأسبوع 3.02 في المئة تعادل 215.71 نقطة، بعد ارتفاعه إلى مستوى 7363.13 نقطة في مقابل 7147.42 نقطة ليوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. وبإضافة الزيادة الأخيرة ارتفعت مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 562 نقطة نسبتها 8.26 في المئة، في مقابل ستة في المئة مكاسب حققها المؤشر عام 2012، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.

وتلقى المؤشر دعماً من ارتفاع أسعار 90 في المئة من الأسهم المدرجة، في مقدمها سهم "سابك" الذي يشكّل 19.1 في المئة من القيمة السوقية، فيما يستحوذ على 9.63 في المئة من وزن المؤشر، وسهم «الراجحي» الذي يشكّل سبعة في المئة من القيمة السوقية، و8.6 في المئة من وزن المؤشر، ومعهما سهم «الاتصالات» الذي يستحوذ على 5.52 في المئة من القيمة السوقية، و2.1 في المئة من وزن المؤشر.

وبتأثير تحسن الأسعار، أضافت الأسهم السعودية هذا الأسبوع 45.87 بليون ريال (12.2 بليون دولار)، نسبتها 3.19 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.481 تريليون ريال (395 بليون دولار)، في مقابل 1.435 تريليون (383 بليون دولار) الأسبوع الماضي، نتيجة صعود أسهم 141 شركة من أصل تداول أسهم 156 هذا الأسبوع.

وهبطت أسهم 10 شركات، فيما حافظت أسهم خمس شركات على أسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وصاحب ذلك ارتفاع في السيولة المتداولة نسبته 35 في المئة إلى 34.3 بليون ريال (9.17 بليون دولار)، وصعود الكمية المتداولة 88 في المئة إلى 1.68 بليون سهم، نُفذت من خلال 699 ألف صفقة.

وبتأثير زيادة حدة المضاربات ارتفع متوسط حجم الصفقة إلى 2399 سهماً، في مقابل 1469 سهماً للأسبوع السابق، بزيادة 63 في المئة.

وتصدر «التطوير العقاري» قطاعات السوق بسيولة متداولة بلغت 7.28 بليون ريال، نسبتها 21 في المئة، فيما سجل مؤشر «التأمين» أكبر زيادة نسبتها 8.82 في المئة، ليقلص خسارته منذ مطلع السنة إلى 8.3 في المئة، وصاحب ذلك استحواذه على 20 في المئة من سيولة السوق تعادل 6.73 بليون ريال، وبلغت الزيادة في مؤشر «البتروكيماويات» 2.91 في المئة، فيما أضاف مؤشر «المصارف» 2.51 في المئة إلى قيمته.

أما ابرز الأسهم هذا الأسبوع فكان سهم «دار الأركان» الذي تصدر السوق بقيمة متداولة بلغت 3.79 بليون ريال نسبتها 11 في المئة، من تداول 414 مليون سهم، نسبتها 25 في المئة، ارتفع سعره خلالها إلى 9.10 ريال بارتفاع 8.98 في المئة، فيما حقق سهم «سابك» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 2.39 مليون سهم نسبتها سبعة في المئة ارتفع سعره خلالها 3.29 في المئة إلى 94.25 ريال، فيما تصدر سهم «سند» الأسهم الرابحة بزيادة 23.19 في المئة ليرتفع إلى 32.40 ريال.