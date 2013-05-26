السوق السعودي يخسر 34 مليار ريال من شركات غير مدرجة

خسر سوق الأسهم السعودية 34 مليار ريال هي إيرادات عشر شركات غير مدرجة خلال عام 2012، ,والتي تمثل 5 % من إجمالي إيرادات أكبر 100 شركة سعودية والتي تقدر بـ676 مليار ريال.

وتبلغ أصول الشركات العشر نحو 373 مليار ريال بنهاية 2012، تعادل 12 في المائة من إجمالي أصول أكبر 100 شركة، والبالغة 3.1 تريليون ريال. كما تمثل حقوق الملكية لدى الشركات غير المدرجة نحو 52.6 مليار ريال، تشكل 6 في المائة من حقوق ملكية أكبر 100 شركة، التي بلغت 809.4 مليار ريال، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

من جهة أخرى، بلغ ربح الشركات العشر غير المدرجة 8.9 مليار ريال، تمثل 8 في المائة من صافي ربح قائمة الـ100 شركة، البالغ 106.6 مليار ريال. كما تعادل الأرباح الصافية للعشر شركات 9.1 في المائة من أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم والبالغة 97.5 مليار ريال نهاية 2012 لعدد 160 شركة مدرجة. وبلغ رأسمال الشركات العشرة، نحو 22.4 مليار ريال، تعادل 5 في المائة من إجمالي رؤوس الأموال لقائمة الـ 100 شركة والبالغ 424.3 مليار ريال.

وتصدر البنك الأهلي قائمة الشركات العشر في جميع المؤشرات المالية ''الإيرادات 15.7 مليار ريال، والأصول 345.3 مليار ريال، وحقوق الملكية 37.7 مليار ريال، وصافي الربح 6.6 مليار ريال، ورأس المال 15 مليار ريال''.

تلاه من حيث الإيرادات مجموعة شركات عصام خيري قباني بقيمة 5.2 مليار ريال خلال عام 2012، ثم شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة بإيرادات قدرها 4.4 مليار ريال، وشركة الفوزان للتجارة والمقاولات بنحو ملياري ريال. بينما تلا البنك الأهلي من حيث الأصول شركة منافع القابضة بقيمة 7.75 مليار ريال، ثم شركة محمد عبد العزيز الراجحي بأصول تبلغ 4.74 مليار ريال، ثم مجموعة شركات عصام خيري قباني بقيمة 2.6 مليار ريال.