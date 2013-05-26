3.1 تريليون ريال أصول أكبر 100 شركة سعودية في 2013

ذكر تقرير اقتصادي أن أصول أكبر 100 شركة سعودية نمت من 2.294 تريليون ريال في 2009، لتصبح 3.107 تريليون ريال في 2013 بمعدل نمو 35%.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، استعرض تقرير اقتصادي حول أكبر 100 شركة سعودية أعده الخبير المالي الدكتور ياسين الجفري، قائمة لأكبر الشركات العاملة في الاقتصاد السعودي لإلقاء الضوء على ثقل الاستثمار المباشر في السوق السعودية ونوعية وحجم النشاط الاقتصادي في السعودية، مع ملاحظة تنامي عدد الشركات في السوق السعودية إلى 157 شركة مدرجة.

وأشار التقرير إلى أن وجود شركات قطاع خاص في القائمة يعطي نوعا من القوة للاقتصاد السعودي وتوفر نموا في الشركات، التي ستدخل في السوق مستقبلا.

وأضاف التقرير أن أداء أكبر 100 شركة تطور وأن الإيرادات أخذت اتجاها إيجابيا في النمو من 484 مليار ريال في 2009 لتصبح في 2013 نحو 676 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 40% والملاحظ أن أقوى نمو تم في عام 2013، كذلك نمت الأصول من 2.294 تريليون ريال في عام 2009 لتصبح 3.107 تريليون ريال في عام 2013 بمعدل نمو 35%.

وفي الوقت نفسه نجد أن نمو حقوق الملاك دفتريا من 664 مليار ريال ليصبح 809 مليارات ريال وللفترة نفسها وبمعدل 22%. وبين التقرير أن الربح الصافي ارتفع من 61 مليار ريال ليصبح 107 مليارات ريال وللفترة نفسها بمعدل نمو 75%. البيانات السابقة وفي ظل ثبات ونمو الشركات العامة وتحول الخاصة لعامة يعكس حجم النمو والتحسن الذي يعايشه الاقتصاد السعودي.

المؤشرات السابقة توضح لنا تحسن المؤشرات الأدائية في السوق فهامش صافي الربح نما حتى عام 2012 ثم تراجع قليلا في 2013 وكذلك العائد على حقوق الملاك والعائد على الاستثمار. الوضع الذي يعكس تحسن الكفاءة والإنتاجية في الاقتصاد السعودي من خلال تحسن مؤشرات أكبر شركات في الاقتصاد وتعكس حجم النمو الحقيقي للشركات. وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من الشركات مدرجة لكن لم يتفاعل سوق رأس المال حسب رؤية البعض بنفس القوة.

وأكد التقرير أن أكبر قطاع من حيث عدد الشركات هو قطاع البتروكيماويات ثم الأسمنت والمصارف. وأقل القطاعات تمثيلا النقل والفنادق والطاقة والإعلام والنشر وهي ممثلة بالشركات المدرجة في السوق. ولعل أقوى القطاعات أداء من حيث الإيرادات في 2013 هو قطاع البتروكيماويات ومن حيث الأصول نجد القطاع البنكي هو الأكبر علاوة على أن ربحية وحقوق ملاك البنوك هي الأعلى، وبالتالي يعتبر القطاع البنكي والبتروكيماويات هما الأقوى والأكبر. ويتفوق القطاعان بمسافة كبيرة عن باقي القطاعات في كل المؤشرات فيما عدا إيرادات قطاع الاتصالات.