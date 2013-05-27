أوراسكوم للإنشاء يغرد منفرداً وسط تراجع جماعي بسوق مصر

فيما شهدت البورصة المصرية استقراراً نسبياً في أدائها خلال الفترة الماضية، شهدت الأسهم القيادية عدداً من التغيرات، وجاء سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة ليعيد السهم الذي حقق ارتفاعات طفيفة خلال الفترات الماضية، فيما تراجعت غالبية الأسهم ولكن بنسب متفاوتة.

وانخفض سهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال من مستوى 30.02 جنيه إلى مستوى 27.66 جنيه، فاقداً نحو 2.36 جنيه، بما يقارب نحو 8%، كما تراجع سهم المصرية للمنتجعات السياحية من 1.05 جنيه إلى 0.92 قرش، فاقداً نحو 0.13 جنيه تعادل أكثر من 12.3%، وأيضاً تراجع سهم السادس من أكتوبر "سوديك" من مستوى 20.08 جنيه إلى 18.96 جنيه، خاسراً نحو 1.12 جنيه بما يعادل أكثر من 5.7%، كما انخفض أيضاً سهم المصرية للاتصالات من مستوى 13.12 جنيه إلى مستوى 12.59 جنيه، خاسراً نحو 0.53 جنيه بما يعادل نحو 4%.

بينما ارتفع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة من مستوى 233.43 جنيه إلى مستوى 237.30 جنيه، رابحاً نحو 3.87 جنيه بما يعادل نحو 1.6%.

وقال المحلل المالي، نادي عزام في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": إن السوق المصرية ما زالت تواصل الأداء العرضي، حيث لم تكد تستقر فوق حاجز 5450 نقطة بعد كسرها في نهاية جلسات الأسبوع الماضي، لكن بدعم حالة التشاؤم التي تسيطر على المستثمرين تراجعت المؤشرات لتكسر حاجز 5330 نقطة، هبوطاً لدى جلسة أمس.

ولفت إلى أن الأحداث السياسية التي تمر بها مصر تساهم في زيادة جراح السوق المصرية، خاصة أنها تدفع إلى سيطرة القلق على القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من إضافة نحو 0.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم، بما يعادل 0.02%، مرتفعاً من مستوى 358.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 358.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقال خبراء ومتعاملون في السوق: إن حزمة الضرائب التي أقرها مجلس الشورى وصدرت بها قوانين أكبر دافع لتراجع مؤشرات السوق خلال الجلسات الماضية، خاصة أن القلق ما زال يسيطر على أداء المتعاملين في السوق بعد بدء تطبيق ضريبة توزيعات الأرباح الأربعاء الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" نحو 19 نقطة، تعادل ما يقرب من 0.37%، مرتفعاً من مستوى 5300 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5319 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

فيما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" نحو نقطتين فقط بما يعادل 0.57% بعدما تراجع من مستوى 443 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 441 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وامتدت التراجعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إي جي إكس 100" والذي فقد نحو 3 نقاط بما يعادل 0.35%، متراجعاً من مستوى 745 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 742 نطقة لدى إغلاق تعاملات اليوم.