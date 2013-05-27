بورصة مصر تستبعد 6 شركات بسبب "التلاعب"

قرر سوق الأسهم في مصر استبعاد 6 شركات من قائمة الأسهم المسموح بتداولها دون التقيد بالحدود السعرية، بحسب بيان نشرته البورصة على موقعها.

وذكرت إدارة البورصة أنه فى ضوء المذكرة المعدة والمعروضة من قطاع الرقابة على التداول، والمتضمنة رصد عدة محاولات للتأثير غير المبرر على أسعار تداول بعض الأوراق المالية خلال الفترة الماضية والمدرجة ضمن قائمة الأسهم المسموح بالتعامل عليها دون التقيد بالحدود السعرية، وفى ضوء الفقرة العاشرة من البند أولا الواردة بخطاب الدكتور رئيس الهيئة العامة لسوق المال الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية برقم 4261 بتاريخ 31 ديسمبر 2007 والتي تجيز للبورصة استبعاد بعض الأسهم في الحالات التي تراها ضرورية ومنها وجود شائعات وتحركات سعرية غير مبررة، فقد قررت اللجنة استبعاد 6 شركات هي مستشفى القاهرة التخصصى، الوادى للاستثمار السياحى، شمال أفريقيا للاستثمار العقارى، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعي والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من جلسة التداول المقبلة للإعلان عنه للمتعاملين.