هيئة السوق تغرم 4 شركات سعودية 280 ألف ريال

غرمت هيئة السوق المالية 4 شركات سعودية عاملة في السوق مبلغ 280 ألف ريال بسبب مخالفات ارتكبتها في النظام العام للسوق، وقواعد التسجيل والإدراج.

وقالت الهيئة في بيان لها أمس إنها فرضت غرامة مقدارها سبعون ألف ريال على شركة إسمنت الجوف، لمخالفتها مواد من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور عن عدد من التطورات الجوهرية المُتخذة في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد في 3/3/2013 ، التي أعلنت عنه لاحقاً في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 5/3/2013، وفقاً لصحيفة "الشرق".

وأشارت إلى أن الغرامة الثانية كانت من نصيب الشركة السعودية لصناعة الورق ومقدارها عشرة آلاف ريال، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، ونظام قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور عن بيع أراض مملوكة لها في 31/12/2012 في كل من مدينتي الرياض وجدة بقيمة إجمالية بلغت 169 مليون ريال، بما يزيد على 10% من صافي أصول الشركة، ولم تعلن عن ذلك إلا بتاريخ 2/1/2013.

وفرضت الغرامة الثالثة ومقدارها مئة ألف ريال على شركة الكابلات السعودية، لمخالفتها نظام السوق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد في يوم الأحد 20/01/2013 على قبول استقالة رئيس الشركة وعضو مجلس إدارتها، وتعيين رئيس مكلف للشركة، وكانت الغرامة الرابعة ومقدارها مائة ألف ريال، على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، لمخالفتها نظام السوق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تزوّد الهيئة وتُعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2012 خلال فترة لا تتجاوز أربعين يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.

