الذهب يرتفع إلى 1393 دولاراً للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب أمس، بعد أفضل أداء أسبوعي لها في شهر، مع تراجع الدولار وارتفاع أسواق الأسهم العالمية، في حين استمرت المشتريات القوية بالسوق الحاضرة في آسيا.

ومن المتوقع أن تظل أحجام التداول ضعيفة نظرا لإغلاق الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة. وارتفع السعر الفوري للذهب 2% الأسبوع الماضي، مستفيدا من ضعف الدولار وخروج أموال من أسواق الأسهم.

وزاد الذهب 0٫4% إلى 1392٫71 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأميركية 0٫4% إلى 1391٫80 دولاراً للأوقية. وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 1٫1% إلى 22٫63 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0٫4%، مسجلاً 1457 دولاراً، في حين تقدم البلاديوم 0٫6% إلى 728٫97 دولارا للأوقية.