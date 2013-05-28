169 مليار دولار "سيولة" متداولة في بورصة مصر

بلغت السـيولة النـقديـة في مـصر 1.211 تريلـيون جنيه (169 مليار دولار)، بزيادة قدرها 116.9 مليار جـنـيه (16.3 مليار دولار) ، من يولـيو إلى فبراير من السنة المالية 2012 – 2013.

وبحسب صحيفة الحياة، أظهر تقرير صادر عن المصرف المركزي المصري، أن الزيادة في الـسـيولة الـمحـلية انـعـكـسـت في نمو المعروض النقدي بنحو 34.3 مليار جـنيه بمـعدل 12.5%، وأشباه النـقود بمـقدار 82.6 مليار جـنيه بمـعدل 10.1%، مشيراً إلى أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 24.6 مليار جنيه بمعدل 12.7 %، وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية 9.7 مليار جنيه بمعدل 12.1 %.

وجاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائـع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 50.1 مليار جنيه بمعدل 7.9 %، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 32.5 مليار جنيه بمعدل 17.5 %.

وأشار إلى أن زيادة الـسـيولة المحلية جاءت نتيجة نمو الأصول التي ارتفعت 141.4 مليار جنيه بمعدل 15.1 %، من تموز إلى شباط من السنة المالية 2012 - 2013، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 167.7 مليار جنيه بمعدل 15.6 %.

إلى ذلك أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة قيمة إجمالي الدعم خلال سبع سنوات، من السنة المالية 2004 - 2005 إلى 2011 - 2012 بما نسبته 878.3 % لتبلغ 135 مليار جنيه في مقابل 12.8 مليار. وأوضح في دراسة في أن دعم المواد النفطية يمثل 70.8 % والسلع الغذائية والتموينية 22.4 % من إجمالي قيمة الدعم خلال 2011 - 2012، وأوضح أن متوسط نصيب الفرد من الدعم زاد من من 197.2 جنيه إلى 1658.6 جنيه خلال السنة المالية 2011 - 2012 بنسبة 741.1 %.

ولفت إلى ارتفاع قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة من 29.7 مليار جنيه في 2004 - 2005 إلى 150.2 مليار جنيه في 2011 - 2012 بنسبة 405.7 %. وزاد إجمالي دعم المنتجات النفطية من31.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها إلى95.5 مليار جنيه مرتفعاً 204.1 %. وأشار أن قيمة دعم الكهرباء ارتفعت 503.7 % لتبلغ 16.3 % خلال السنة المالية 2011 - 2012، في مقابل 2.7 مليار قبل سبع سنوات.

وأظهر التقرير ارتفاع قيمة دعم المواد الغذائية من 11.2 مليار جنيه إلى 30.3 مليار جنيه بزيادة 170.5 % خلال الفترة ذاتها. كما ارتفع دعم السـلع التموينية من 4.9 مليار جنيه إلى 19.5 مليار خلال فترة المقارنة. وأفاد بأن عدد البطاقات التموينية سجل خلال العام الماضي نحو17.7 مليون بطاقة، وبلغ عدد المستفيدين 66.7 مليون بنسبة 79.7 % من إجمالي عدد السكان.

ولفت إلى زيـادة فـي قيـمة الـدعم الـمـخصـص للـتـأمـيـن الـصـحي بنسبة 23.1 % ليـبلغ 280 ملـيون جـنيـه فـي 2011 - 2012، فـي مقــابل 213 مليـونـاً خـلال 2007 - 2008، بنـمـو 23.1 %.