مكاسب قياسية تتجاوز 7% لسهم "أرابتك"

حقق سهم أرابتك القابضة مكاسب قياسية في تداولات اليوم بسوق دبي المالي تخطت نسبتها الـ7%، حيث تداول من دون حقوق الاكتتاب. وأعلنت شركة أرابتك اليوم عن تداول أسهمها بدون حقوق الاكتتاب.

وقالت الشركة إنه يمكن لمساهمي الشركة المؤهلين المشاركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال خلال الفترة من 9 إلى 23 يونيو المقبل.

وأغلق سهم أرابتك اليوم عند مستوى 2.03 درهم، بمكاسب 7.41%، بتداولات بلغت قيمتها 244 مليون درهم. ودعمت مكاسب السهم مؤشر سوق دبي المالي في تحقيق ارتفاع بـ0.71%، حيث وصل إلى مستوى 2338 نقطة.

وكانت الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة قد أقرت شركة أرابتك في 15 إبريل الماضي برنامجاً لزيادة رأس مال بواقع 1.8 مليار دولار، بما يعادل 6.6 مليارات درهم، ما يمهد الطريق لتنفيذ برامج توسع في المنطقة.

يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت عن تحقيق نمو في عائداتها بنسبة 20%، خلال الربع الأول من 2013، يصل إلى 1.55 مليار بفضل أداء الشركة القوي في أسواق السعودية وقطر.