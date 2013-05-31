عودة "صائدي الصفقات" لسوق مصر رغم غياب الاستقرار

شدد خبراء ومحللون ماليون على ضرورة تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، وأكدوا في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.

ورغم تراجع المؤشرات الثانوية، فقد تمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 0.7 مليار جنيه، بما يعادل 0.19%، مرتفعاً من مستوى 360.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 361.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن جلسات الأسبوع الماضي سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة، مؤكدا أنه في المحصلة لا بد من التذكير هنا أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 95 نقطة تعادل ما يقرب من 1.7% مرتفعاً من مستوى 5343 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 5438 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

فيما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 7 نقاط تعادل 1.5% بعدما تراجع من مستوى 447 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 440 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وامتدت التراجعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي فقد نحو 10 نقاط بما يعادل 1.3% متراجعاً من مستوى 751 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 741 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

