الدولار يصعد بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية

صعد الدولار الأميركي مسجلاً ثامن شهر على التوالي من المكاسب أمام الين الياباني بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية إيجابية الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يقلص برنامجه للتحفيز النقدي في موعد أقرب مما هو متوقع.

وتراجع اليورو أمام الدولار والين متضررا من بيانات أظهرت مستوى قياسيا مرتفعا للبطالة في منطقة العملة الأوروبية ومستوى منخفضا للتضخم.

وأشارت بيانات أميركية إلى أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة صعدت في مايو/أيار إلى أعلى مستوى لها في حوالي ست سنوات، بينما تعافى نشاط قطاع الأعمال في ولايات الغرب الأوسط بعد انكماشه في أبريل/نيسان. وغطت هذه البيانات الأقوى من المتوقع على تقرير في وقت سابق أظهر انحسارا للتضخم وهبوطا في إنفاق المستهلكين.

وصعد مؤشر الدولار - الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية - 0.3 بالمئة إلى 83.272 في أواخر التعاملات الأميركية موسعا مكاسبه في مايو إلى حوالي 1.8 بالمئة وهو أفضل أداء شهري منذ فبراير/شباط.

وانخفض الدولار 0.29 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 100.46 ين في نهاية التعاملات في سوق نيويورك متعافياً من مستوى أكثر انخفاضا سجله أثناء الجلسة بلغ 100.23 ين وهو أضعف مستوى له منذ التاسع من مايو.

لكن العملة الأميركية تنهي الشهر على مكاسب قدرها 3.2 بالمئة أمام الين مع صعودها كل شهر منذ سبتمبر/أيلول وهو ما جعلها تسجل قفزة بلغت حوالي 30 بالمئة على مدى تلك الفترة هي أكبر مكاسب في ثمانية أشهر منذ نهاية نظام قاعدة الذهب في أوائل عقد السبعينات.

وتراجع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.2993 دولار بعد أن سجل يوم الخميس أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.3061 دولار وفقا لبيانات رويترز. وعلى مدى الشهر بلغت خسائر العملة الأوروبية حوالي 1.3 بالمئة في أسوأ أداء شهري لها منذ فبراير.

وأمام العملة اليابانية تراجع اليورو 0.7 بالمئة إلى 130.52 ين.



صعد الدولار الأميركي مسجلاً ثامن شهر على التوالي من المكاسب أمام الين الياباني بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية إيجابية الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يقلص برنامجه للتحفيز النقدي في موعد أقرب مما هو متوقع.

وتراجع اليورو أمام الدولار والين متضررا من بيانات أظهرت مستوى قياسيا مرتفعا للبطالة في منطقة العملة الأوروبية ومستوى منخفضا للتضخم.

وأشارت بيانات أميركية إلى أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة صعدت في مايو/أيار إلى أعلى مستوى لها في حوالي ست سنوات، بينما تعافى نشاط قطاع الأعمال في ولايات الغرب الأوسط بعد انكماشه في أبريل/نيسان. وغطت هذه البيانات الأقوى من المتوقع على تقرير في وقت سابق أظهر انحسارا للتضخم وهبوطا في إنفاق المستهلكين.

وصعد مؤشر الدولار - الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية - 0.3 بالمئة إلى 83.272 في أواخر التعاملات الأميركية موسعا مكاسبه في مايو إلى حوالي 1.8 بالمئة وهو أفضل أداء شهري منذ فبراير/شباط.

وانخفض الدولار 0.29 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 100.46 ين في نهاية التعاملات في سوق نيويورك متعافياً من مستوى أكثر انخفاضا سجله أثناء الجلسة بلغ 100.23 ين وهو أضعف مستوى له منذ التاسع من مايو.

لكن العملة الأميركية تنهي الشهر على مكاسب قدرها 3.2 بالمئة أمام الين مع صعودها كل شهر منذ سبتمبر/أيلول وهو ما جعلها تسجل قفزة بلغت حوالي 30 بالمئة على مدى تلك الفترة هي أكبر مكاسب في ثمانية أشهر منذ نهاية نظام قاعدة الذهب في أوائل عقد السبعينات.

وتراجع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.2993 دولار بعد أن سجل يوم الخميس أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.3061 دولار وفقا لبيانات رويترز. وعلى مدى الشهر بلغت خسائر العملة الأوروبية حوالي 1.3 بالمئة في أسوأ أداء شهري لها منذ فبراير.

وأمام العملة اليابانية تراجع اليورو 0.7 بالمئة إلى 130.52 ين.

