"إنتعاش الأسهم" يرفع الثروات الخاصة لـ4 تريليونات دولار

كشف تقرير خاص لمجموعة "بوسطن كونسلتنغ غروب" عن نمو حجم الثروة المالية العالمية الخاصة للأفراد بـ7.8 % خلال 2012، بواقع 9 .3 تريليون دولار من مجموع الثروة الإضافية البالغة 3 .5 تريليون دولار في 2012، بارتفاع في قيمة أصول قائمة أصلاً، بحسب ما نقلته مجلة "فوربس" عن تقرير المجموعة.

عزت المجموعة ارتفاع الثروة العالمية الخاصة بالأساس إلى انتعاش أسواق الأسهم، وقالت إن ذلك انعكس بصورة أكثر وضوحاً في الاقتصادات الناضجة أو "العالم القديم" كما تسميه المجموعة، وفقاً لصحيفة "الخليج".

أما في الدول النامية، أو "العالم الجديد"، فقد حدث العكس، حيث يرجع 55.6% من إجمالي النمو في الثروة الخاصة في 2012 إلى ثروات جديدة كلياً. وبلغ إجمالي حجم الثروة الجديدة في الدول النامية 5 .2 تريليون دولار، مقابل 4 .1 تريليون دولار هي الإضافة الجديدة للثروة الخاصة في "العالم القديم"، ما يعني أن العالم شهد زيادة قدرها 9 .3 تريليون دولار في شكل إضافة جديدة في الثروة الخاصة في العام الماضي.

وعزت "بوسطن غروب" الزيادة في الثروة الخاصة إلى النمو القوي في إجمالي الناتج المحلي للعالم النامي، حيث اتسع الاقتصاد 1 .10 في المئة، مقابل نمو بلغ 3 .2 في المئة فقط في إجمالي الناتج المحلي المجمع لأميركا الشمالية، وأوروبا الغربية، واليابان.

وقالت إن النمو الذي بلغ خانتين عشريتين في إجمالي الناتج المحلي المجمع للدول النامية، أسهم، مقروناً مع ارتفاع معدلات الادخار، وصعود أسواق الأسهم، في زيادة الثروة الخاصة في العالم النامي 9 .12 في المئة العام الماضي، في حين زادت الثروة الإجمالية الخاصة في العالم القديم 9 .5 في المئة فقط.

وتابعت أنه في حال استمر هذا التوجه، فيقدر أن يرتفع حجم الثروة الخاصة في منطقة آسيا المحيط الهادي إلى 1 .48 تريليون دولار بحلول العام 2017 ما سيجعلها المنطقة الأغنى في العالم، وفي الوقت الراهن تحوز أميركا الشمالية هذا اللقب بـ3 .43 تريليون دولار، أي أكثر 3 .15 تريليون دولار من منطقة آسيا المحيط الهادي، غير أن هذا الرقم مرشح للارتفاع إلى 48 تريليون دولار فقط في 2017.

