6.3 مليار دولار أرباح بنوك الخليج بأسواق أسهم المنطقة

ذكرت دراسة مالية أن أرباح البنوك الخليجية المدرجة في أسواق المال بلغت 23.69 مليار ريال، أي ما يعادل 6.32 مليار دولار.

وبحسب دراسة مالية نشرتها صحيفة الاقتصادية، فقد استحوذت المصارف السعودية على نصيب الأسد وعلى ما يقارب ثلث (32%) الأرباح الصافية للمصارف الخليجية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد أن تجاوزت أرباحها 7.64 مليار ريال (ملياري دولار).

وفاقت الأرباح الصافية للمصارف السعودية نظيرتها في 3 دول خليجية مجتمعة، حيث بلغت أرباحهم معا 1.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وهم الكويت بأرباح قدرها 499 مليون دولار، والبحرين بـ 496 مليون دولار، ومسقط بصافي ربح قدره 212 مليون دولار.

وتلا السعودية من حيث المساهمة أرباح المصارف الخليجية، الإمارات بـ1.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري تمثل 30% من أرباح مصارف الخليج، ثم قطر بقيمة 1.15 مليار دولار بمساهمة تعادل 18% من أرباح دول مجلس التعاون الخليجي، ثم الكويت بـ 8.5%، والبحرين بنسبة 8%، وأخيرا عُمان بنسبة 3.5% من الإجمالي.

ويبلغ عدد المصارف الخليجية المدرجة 63 مصرفا، تتصدر الإمارات الدول الخليجية من حيث عدد المصارف المدرجة بـ 20 مصرفا، تليها السعودية بـ 11 مصرفا، ثم البحرين بتسعة مصارف، وثمانية مصارف لكل من قطر والكويت، وأخيرا عُمان بسبعة مصارف مدرجة في سوق مسقط المالية.

وتصدر ترتيب المصارف من حيث صافي الربح، بنك قطر الوطني (قطر) بقيمة 587 مليون دولار، تلاه مصرف الراجحي (السعودية) بقيمة 547 مليون دولار، وثالثا جاء بنك أبوظبي الوطني (الإمارات) بـ 384 مليون دولار، ورابعا البنك الأهلي المتحد (البحرين) بأرباح قدرها 310 ملايين دولار، وخامسا مجموعة سامبا المالية (السعودية) بـ 309 ملايين دولار.

وحل سادسا بنك الخليج الأول (الإمارات) بصافي ربح قدره 286 مليون دولار، وسابعا بنك الكويت الوطني (الكويت) بـ 283 مليون دولار، وفي الترتيب الثامن جاء بنك الرياض (السعودية) بـ 254 مليون دولار، وفي المركز التاسع البنك السعودي البريطاني - ساب (السعودية) بقيمة 253 مليون دولار، وعاشرا بنك أبوظبي التجاري بقيمة 246 مليون دولار بنهاية الربع الأول 2013.

وبحسب التحليل، حجزت السعودية أكبر عدد من المراكز العشرة الأولى بين المصارف الخليجية، بأربعة مصارف أي 40 في المئة من أعلى عشرة مصارف ربحية بين المصارف الخليجية، وهم ''الراجحي''، و''سامبا''، و''الرياض''، و''ساب''.

تليها الإمارات بثلاثة مصارف ثم كل من قطر والبحرين والكويت بمصرف لكل منهم. ومن بين الـ 63 مصرفا، تجاوزت الأرباح الصافية لمصرفين فقط حاجز الـ 500 مليون دولار لكل منهما، وهما بنك قطر الوطني ومصرف الراجحي.