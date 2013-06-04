"زين" الكويتية تؤسس شركة قابضة للإدراج في بورصة العراق

قالت شركة زين الكويتية إنها بدأت تأسيس شركة قابضة باسم شركة الخاتم للاتصالات، تكون المالكة لوحدتها العراقية، وذلك للالتزام بشروط الإدراج التي تنص على أن تكون الشركات المدرجة عراقية.

وبهذه الخطوة، تحضر شركة زين للوفاء بشرط رخصتها الذي ينص على طرح 25%، من عملياتها العراقية وإدراجها في سوق العراق للأوراق المالية.

وتبدأ اليوم شركة الخاتم للاتصالات، وكجزء من تأسيسها ولمدة شهر بطرح 25%، نحو 1.9 مليون سهماً للاكتتاب بسعر دينار للسهم الواحد، لاكتتاب سيكون مفتوحاً للعراقيين وغير العراقيين.

وبمجرد اكتمال عملية الاكتتاب المبدئي وصدور الموافقة النهائية على تأسيس شركة الخاتم للاتصالات، ستكون الشركة قادرة على البدء بإجراءات طرح نسبة الـ25%، في سوق العراق للأوراق المالية في وقت لاحق.